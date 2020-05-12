Фондовые торги в России стартовали во вторник в «красной зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:02 индекс Мосбиржи терял 0,36%, а индекс РТС — 0,88% к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:06 индекс Мосбиржи равнялся 2 640,33 пункта (минус 0,05%), индекс РТС — 1 130,76 пункта (минус 0,49%).

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов перед началом торгов оценивал складывающуюся на утро внешнюю конъюнктуру как умеренно негативную.

«Оптимистичные настроения на мировых рынках в начале недели ослабли на фоне сообщений об интенсификации пандемии в Германии и вспышки заражения коронавирусом в Южной Корее, а также вчерашнего предупреждения Еврокомиссии о возможности возникновения второй волны пандемии, усиливших опасения относительно затягивания карантинных ограничений... Сегодня консервативный настрой на мировых рынках сохраняется: фондовые рынки в Азии преимущественно снижаются, а фьючерсы на американские и европейские индексы показывают умеренно негативную динамику. Причем коррекционные настроения могут усилиться: к опасениям относительно усиления пандемии и карантинов добавились и риски ухудшения торговых отношений между США и КНР. Президент США Дональд Трамп в ответ на публикации СМИ о рекомендациях советников в КНР расторгнуть торговую сделку жестко заявил, что не заинтересован в изменении условий», — написал Локтюхов.

«В целом мы оцениваем складывающуюся сегодня на утро внешнюю конъюнктуру как умеренно негативную и опасаемся ее ухудшения в течение дня. Поэтому, несмотря на текущую крепость рынка нефти, ждем умеренного снижения индекса Мосбиржи в первой половине торгового дня и видим риски его ухода к нижней границе диапазона 2 600—2 700 пунктов к закрытию», — дал прогноз эксперт.