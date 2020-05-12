Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:12 мск доллар дешевел на 4 копейки, а евро — на 17 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:22 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,26 рубля (минус 14 копеек), курс евро — 79,25 рубля (минус 31 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов, во вторник утром торги рублем начнутся вблизи уровня закрытия пятничной сессии — около 73,5 рубля за доллар. По его словам, дальнейшая динамика рублевых активов будет зависеть от внешнего фона, который сегодня, скорее всего, сильно не изменится.

«Пара доллар/рубль торгуется 30 дней в диапазоне, который сузился до 72,55—74,6 рубля. Позитивное влияние на рубль оказали планы Минфина РФ увеличить ежедневную продажу валюты в рамках бюджетного правила. Рубль усилит свои позиции до 70 рублей, если курс доллара упадет ниже отметки 72,5 рубля. Прорыв уровня 76 рублей отложит наступление продавцов доллара», — пояснял аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.