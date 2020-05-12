Почти четверть (24%) займов под залог автомобиля в марте — апреле 2020 года были взяты для погашения других долгов. Доля таких займов выросла в 12 раз по сравнению с показателем за 2019 год, достигнув 24%, пишет «Коммерсант» . Это следует из данных сервиса CarMoney. Доля займов для развития бизнеса сократилась на треть, до 12%.

Популярной причиной займа под залог автомобиля был ремонт квартиры или дачи — ее указали 29% автовладельцев, что меньше, чем годом ранее (32%). Размер займа составил 250—350 тыс. рублей. Займы на самые крупные суммы брались на цели развития бизнеса — от 500 тыс. до 1 млн рублей. Однако доля таких займов в марте — апреле резко упала, снизившись до 12%, тогда как в 2019 году эта категория вошла в топ-3 рейтинга с долей 18%. Также 13% оставили в залог автомобиль для совершения покупок, еще 14% взяли заем на неотложные нужды.

Чаще всего в этот период в залог оставляли автомобили марок Hyundai, Kia и Toyota. При автозаймах на ремонт и покупки наиболее популярны в марте — апреле оказались Kia и Hyundai соответственно, а более дорогая Toyota — в залогах на развитие бизнеса.

По словам аналитиков, с учетом того, что экономическая ситуация в РФ на фоне пандемии непредсказуема, а многие предприниматели испытывают сложности, особенно при необходимости платить аренду и зарплату, в ближайшее время они будут искать возможности привлечения средств, в том числе через инструмент займов под залог машины, заключает аналитик.