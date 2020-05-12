Банк «Открытие» предлагает в своих банкоматах возможность пополнения карт любых кредитных организаций, расположенных на территории РФ. Опция доступна на всех устройствах «Открытия» с cash-in, которых на сегодняшний день более 3,5 тыс. по всей стране, уточняют в финучреждении.

Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт платежных систем Visa, Masterсard и «Мир».

Комиссия за пользование функционалом cash-in составит 1% от суммы зачисления (минимум 100 рублей) для владельцев карт Visa и Masterсard. Держателям карт «Мир», а также любых карт, выпущенных банками — партнерами «Открытия», сервис предлагается бесплатно. Среди партнерских кредитных организаций с доступным сервисом бесплатного пополнения карт — Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Росгосстрах Банк, «Зенит», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Модульбанк, БКС Банк, Веста Банк, Talkbank, СКБ-Банк.



В «Открытии» напоминают, что в 2019 году была запущена партнерская программа с услугой бесплатного снятия наличных по всей объединенной банкоматной сети, которая насчитывает около 36,5 тыс. устройств на территории всей страны.