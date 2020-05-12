Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 19 копеек к предыдущему закрытию и равнялся 73,2125 рубля. С начала торговой сессии было проведено 42 тыс. сделок на 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,9725—73,72 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 79,53 рубля, уменьшившись на 3 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,4 тыс. сделок на 251,8 млн евро по курсам от 79,1925 до 79,78 рубля за евро.

Утром на валютном рынке наблюдалась смешанная динамика утром, а во второй половине дня аппетит усилился, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Во вторник утром единого настроения инвесторов на финансовых рынках не наблюдалось, поэтому рубль демонстрировал лишь несущественное изменение в парах с долларом и евро. Однако во второй половине дня аппетит к риску усилился: индекс доллара ушел в отрицательную зону, американские индексы преимущественно вышли в плюс (после дневной отрицательной динамики фьючерсов), цена на нефть обосновалась выше 30 долларов за баррель. Большинство валют EM (развивающихся рынков) усилило рост вслед за падением индекса доллара, и рубль не стал исключением», — комментирует эксперт.