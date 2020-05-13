Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 27 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,975 рубля. С начала торговой сессии было проведено 44 тыс. сделок почти на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,0875—74 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 80,18 рубля, увеличившись на 25 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 6,2 тыс. сделок на 292 млн евро по курсам от 79,46 до 80,215 рубля за евро.

Рубль большую часть дня чувствовал себя гораздо увереннее большинства других валют на развивающихся рынках, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Днем рубль укреплялся, хотя такие аналоги, как, например, валюты Бразилии, ЮАР и Индии, снижались. Схожее с рублем укрепление демонстрировала турецкая лира, а наилучшую динамику показывал мексиканский песо. При этом в целом к окончанию дня на финансовых рынках наблюдалось преимущественно снижение аппетита к риску, что привело к тому, что почти все валюты EM постепенно ушли в отрицательную зону, и рубль не стал исключением», — комментирует эксперт.

Впрочем, замечает он, даже уйдя в отрицательную зону, рубль демонстрировал минимальные потери по сравнению с целым рядом других валют EM.

«Поддержку отечественной валюте в среду, а также в последние дни в целом, по всей видимости, оказывало усиление интереса инвесторов к рублевым долговым обязательствам в свете ожиданий по дальнейшему смягчению процентной политики ЦБ. Подтверждением этому сегодня являлись успешные итоги аукционов ОФЗ, совокупный объем размещения на которых составил 128,1 миллиарда рублей», — заключает Кравченко.