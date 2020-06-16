РФИ Банк предлагает вклад «Спокойное лето — здоровая жизнь».

Срок депозита — 12 месяцев. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей.

Доходность составляет 4,85% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены в течение всего срока действия вклада, за исключением 60 дней до даты его окончания. Минимальная сумма допвзносов — 5 тыс. рублей. Расходные операции не допускаются.

При досрочном расторжении договора с 181-го дня проценты выплачиваются из расчета 2/3 ставки вклада, действующей на дату открытия. Выплата процентов осуществляется в конце срока.