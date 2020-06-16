Пользователи «ВТБ-Онлайн» будут получать контекстные подсказки во время переводов клиентам сторонних банков через Систему быстрых платежей. Теперь при возникновении ошибок в процессе отправки средств на карты других банков клиенты ВТБ смогут отправить адресатам трансакций короткую и удобную инструкцию через мессенджеры.

«Если получатель в другом банке не поставил согласие на прием входящих переводов, то в тексте ошибки в «ВТБ-Онлайн» отобразится соответствующее сообщение («Получатель не дал согласие на перевод по номеру телефона в <название банка>. Выберите другой банк или поделитесь с получателем инструкцией»). В инструкции отображены все действия, которые надо выполнить пользователю для подключения своего согласия. PDF-файл можно безопасно переслать своим друзьям, родным или контрагентам через мессенджеры», — говорится в релизе.

По оценке банка, новый сервис позволит увеличить потенциальный объем переводов примерно в 2,5 раза.



С начала 2020 года клиенты ВТБ совершили в Системе быстрых платежей свыше 4,7 млн переводов на сумму свыше 35 млрд рублей. Размер среднего чека за один перевод составил 9 тыс. рублей.