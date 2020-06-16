Участники программ лояльности «Спасибо от Сбербанка» и «Аэрофлот Бонус» смогут обменять накопленные мили программы «Аэрофлот Бонус» на бонусы «Спасибо». Об этом сообщили в Сбербанке, уточнив, что акция, стартовавшая в середине июня, продлится до 1 февраля 2022 года.

Совершить обмен можно будет в соответствующем разделе сайта «Аэрофлота». Минимальный порог для операции — 400 миль. При обмене 400 миль участник получит 100 бонусов «Спасибо», которые будут моментально зачислены ему на счет.



Как поясняет генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев, клиенты Сбербанка, являющиеся также активными участниками программы «Аэрофлот Бонус», смогут, обменивая накопленные в путешествиях мили, использовать полученные бонусы в качестве скидки при покупках и оплате услуг, в том числе онлайн.