После самоизоляции россияне идут в салоны красоты и за новой одеждой, показывают представленные на аналитическом ресурсе SberIndex.ru цифры от лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные».

В период с 8 по 14 июня расходы потребителей на товары и услуги увеличились на 3,9% по сравнению с предшествующей неделей. Изменение относительно сопоставимого периода 2019 года составляет минус 8%. Индекс потребительской активности на портале SberIndex.ru, характеризующий разнообразие категорий товаров и услуг в корзине покупателей, за этот же период вырос с 68,1 до 73 пунктов. Таким образом, потребление в России становится сопоставимым с 2019 годом, хотя пока дотягивает только до неактивных будних дней.

Восстановление по-прежнему сконцентрировано в категории непродовольственных товаров. Этот сегмент впервые с апреля, который ознаменовался усилением мер, направленных на борьбу с коронавирусом, продемонстрировал рост — на 1,9% в годовом выражении, следует из релиза.

Судя по структуре изменения трат, спрос возвращается на фоне июньского смягчения ограничений, поясняют аналитики. В секторе услуг существенная часть послаблений еще впереди, поэтому падение составляет 35,3% в годовом выражении.

В GfK оценили масштаб «ковид-кризиса» среди покупателей Доля пострадавших от кризиса россиян сейчас существенно больше, чем устойчивых к кризису: 32% против 14%.

Среди отдельных направлений трат аналитики лаборатории «СберДанные» отметили, во-первых, восстановление в транспортном сегменте. На протяжении всего периода пандемии эта категория была хорошим индикатором изменения всей потребительской активности. Снижение спроса на прошлой неделе сократилось до 4,8% по сравнению с 2019 годом. Этот показатель на 4,7 процентного пункта лучше, чем неделей ранее.

Кроме того, возвращается спрос на услуги локального транспорта, такси и аренду авто. Ожидается, что восстановление сегмента «аренда авто» будет усиливаться после возвращения работы московского каршеринга в нормальный режим. Постепенно растут и расходы на авиабилеты. В этой категории изменение составляет минус 72,4% год к году, притом что в мае падение составляло 87%, а на пике достигало 93%. С учетом де-факто закрытых международных перелетов можно предположить, что существенная часть трат — это внутренние рейсы.

В товарных категориях выделяется сегмент «одежда, обувь и аксессуары». На фоне возвращения покупателей в офлайновые точки продаж заметно очередное существенное улучшение за неделю. По итогам периода 8—14 июня изменение составляет минус 11,5% в годовом выражении против минус 21% неделей ранее и минус 64% в мае.

Сохраняются покупки в сегментах, связанных с обустройством дома («товары для строительства и ремонта», «бытовая техника», «мебель и предметы интерьера»).



В сегменте услуг также можно выделить «салоны красоты» и «спорт», где траты увеличились в полтора раза по сравнению с предшествующей неделей. Снижение к 2019 году составляет 39,7% и 13,3% соответственно. При этом аналитики лаборатории «СберДанные» обращают внимание на слабую динамику в целом ряде отраслей (общепит, индустрия отдыха и развлечений, туризм). В сегменте «кафе, бары, рестораны» падение относительно 2019 года даже усилилось — до 59,1%. «Безусловно, это может быть случайным колебанием одной недели. Однако потребительские траты в этом сегменте начали падать еще до введения каких-либо ограничений. В марте изменение расходов на все услуги в целом составило минус 12,8% год к году. Можно предположить, что это и будет ориентиром восстановления по мере снятия карантинных мер», — рассуждают аналитики.