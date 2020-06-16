Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому получатель материнского (семейного) капитала, который передумал использовать эти средства для формирования накопительной пенсии, сможет в течение полугода направить их на другие цели. Об этом сообщает РАПСИ, ссылаясь на текст документа, опубликованный в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Статьей 12 закона установлено, что средства (часть средств) материнского (семейного) капитала женщина может направить на формирование накопительной пенсии. При этом до дня назначения такой пенсии она имеет право отозвать свое заявление об использовании маткапитала на эти цели при условии, что средства будут направлены на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Законопроектом предлагается установить срок (шесть месяцев после поступления отозванных средств на счет Пенсионного фонда РФ), в течение которого владелец государственного сертификата на маткапитал может обратиться с заявлением об использовании средств на другие цели.

Указанный срок может быть продлен на шесть месяцев по заявлению о продлении срока (оно может быть подано однократно и до истечения указанного срока).

Данный срок, как отмечается в пояснительной записке, обусловлен значительным временем прохождения процедур, предшествующих оформлению документов, необходимых для реализации целей, на оплату которых будут направлены средства маткапитала. Так, использованию данных средств предшествует поиск жилого помещения, застройщика, банка-кредитора, на получение образования ребенком — сдача ЕГЭ, поступление в учебное заведение, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, — оформление инвалидности, индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка, поиск товаров, предназначенных для его социальной адаптации и интеграции.

Также законопроектом предусматривается возможность повторного направления отозванных средств на формирование накопительной пенсии в случае отсутствия заявления о распоряжении средствами маткапитала по установленным направлениям либо заявления о продлении срока подачи заявления о распоряжении.



Для создания равных условий для женщин, отказавшихся от использования средств (части средств) маткапитала для формирования накопительной пенсии, действие положений законопроекта предлагается распространить в том числе на женщин, отозвавших средства или их часть до вступления в силу предлагаемых изменений.