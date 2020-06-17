Чистая прибыль группы Газпромбанка за I квартал 2020 года составила 18,4 млрд рублей, увеличившись на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе ГПБ.

«Нормализованная чистая прибыль с учетом нетто-убытка от курсовых разниц в размере 12,7 млрд рублей по выпущенным бессрочным облигациям (реклассифицированным банком в субординированные долговые обязательства по состоянию на 31 марта 2020 года в связи с объявлением их досрочного погашения), отраженного в соответствии с МСФО в составе капитала, составила бы 5,7 млрд рублей», — указано в сообщении. Из материалов банка следует, что этот показатель снизился на 57,8% в годовом выражении.

Чистый процентный доход группы за первые три месяца 2020 года равен 38,5 млрд рублей (плюс 7,8% к значению I квартала 2019 года). Чистые комиссионные доходы составили 8,6 млрд и в 1,8 раза превысили аналогичный показатель января — марта прошлого года.

Активы группы на 31 марта 2020 года составили 7 трлн 289,7 млрд рублей, увеличившись на 10,7% по сравнению с показателем на 31 декабря 2019-го.

Кредитный портфель до вычета резервов под кредитные убытки равнялся 5 трлн 39,1 млрд рублей (плюс 9,7% с начала года). Объем корпоративных кредитов в I квартале увеличился на 10,3% до 4 трлн 393,8 млрд, розничных — на 6,1% до 645,3 млрд. В том числе объем ипотечных кредитов, составляющих основную часть розничных кредитов ГПБ, вырос с начала года на 1,8%, потребительских — на 14,3%.

Объем средств клиентов достиг 5 трлн 497,5 млрд рублей (плюс 10,6% за квартал), в том числе объем средств корпоративных клиентов составил 4 трлн 161,1 млрд (плюс 11%), физических лиц — 1 трлн 336,4 млрд (плюс 9,5%).



Совокупный капитал группы, рассчитанный в соответствии с требованиями «Базеля I», составил на 31 марта 2020 года 766,6 млрд рублей (плюс 1,1% в сравнении с концом 2019-го). Коэффициент достаточности совокупного капитала группы на 31 марта 2020 года равнялся 12,2% (13,1% на конец 2019-го), достаточности капитала первого уровня — 11,6% (11,9% на конец прошлого года).