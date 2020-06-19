Россия опустилась на пять позиций в рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик мира, пишут «Известия» . Таковы результаты исследования Международного института развития управления (IMD). По мнению составителей рейтинга, основной проблемой является низкая эффективность бизнеса, невысокое мнение предпринимателей о самих себе. Основным уроком исследования 2020 года стало доминирование среди лидеров небольших стран. На первом месте остался Сингапур, второе заняла Дания, третье — Швейцария, на десятом — США, они за год снизились на семь позиций вниз.

Не выявилось и прямой зависимости между демократичностью и конкурентоспособностью разных стран. В десятке оказались как три скандинавские демократические страны (Дания, Швеция и Норвегия), так и полуавторитарные, авторитарные или прямо монархические режимы таких стран, как Сингапур, Гонконг или ОАЭ. Рейтинг замкнула Венесуэла. Что касается крупных государств, то они оказались в числе наиболее сильно опустившихся за прошедший год. Китай упал на восемь позиций, Индонезия опустилась на шесть мест, Россия — на пять. Рывки совершили Эстония (+7 позиций) и Кипр (+11 мест).

Россия, по результатам исследования, разместилась на 50-м месте, между Грецией и Румынией. Среди стран БРИКС РФ расположилась посередине, ниже Китая и Индии, но выше Бразилии и ЮАР. Среди государств бывшего СССР ниже России находится Украина (55), а выше — Эстония (28), Литва (31), Латвия (41) и Казахстан (42).

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Измерением российских показателей занималась Московская школа управления «Сколково». По словам профессора школы Владимира Коровкина, Россия продемонстрировала снижение сразу по нескольким показателям, включая демографию и макроэкономику, а также инновации. Однако в 2020 году для России появилось больше областей, где наблюдаются улучшения: энергетическая эффективность, качество управления, законодательство в области труда и конкуренции, инфраструктура здравоохранения и расходы на образование в пересчете на одного студента.

Среди всех отдельных показателей наихудшее место — 61-е — наша страна заняла в плане эффективности бизнеса, где особенно плохо выглядело качество менеджмента. По словам Коровкина, это отставание является ожидаемым и не только объективным, но и субъективным: сами предприниматели и компании настроены критически по отношению к себе. Несмотря на в целом не самый удачный последний год, Владимир Коровкин считает, что в стране есть достаточно возможностей, чтобы подниматься в рейтинге, развивая эффективность и международную конкурентоспособность национальной экономики.