Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентного пункта на ставку по ипотеке в рамках программы субсидирования с застройщиками, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Новый увеличенный дисконт действует первые два года с даты получения кредита и зависит от срока кредита:

3,5 п. п. при сроке кредита до семи лет (включительно);

3,1 п. п. при сроке кредита 7—12 лет (включительно);

3 п. п. при сроке кредита от 12 до 30 лет (включительно).

Льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых. Ставка по программе господдержки для семей с детьми — от 1,2% годовых. Ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке с учетом скидки от застройщика — от 4,6% годовых.

Минимальная процентная ставка по ипотеке действует для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учетом скидки от застройщика в рамках новой программы субсидирования первые два года с момента получения ипотеки. На оставшийся срок кредита применяется стандартная ставка по ипотеке Сбербанка с учетом других скидок и акций.

Также в Сбербанке действуют сниженные ставки в рамках стандартной программы субсидирования от застройщика на весь срок ипотеки:

от 5,9% годовых — срок кредита до семи лет (включительно);

от 6,6% годовых — срок кредита до 12 лет (включительно);

от 7,1% годовых — срок кредита до 30 лет (включительно).

Минимальные процентные ставки действуют для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» в рамках стандартной программы субсидирования с застройщиками.

«В партнерстве с застройщиками мы стремимся сделать приобретение строящегося жилья более доступным для россиян. Теперь наши клиенты сами смогут выбрать наиболее комфортный вариант субсидированной ставки — увеличенный дисконт в первые два года выплаты ипотеки либо стандартную скидку на весь срок кредита», — отмечает директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.



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