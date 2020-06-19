ЦБ готовит рекомендации для участников биржевых торгов по снижению рисков аномального изменения цен на активы, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе брифинга.

Глава регулятора отметила, что ЦБ внимательно наблюдал за ситуацией вокруг падения цен на нефть ниже нуля в конце апреля и теми решениями, которые принимала в этих условиях биржа. Набиуллина подчеркнула, что регулятор нарушений со стороны биржи не нашел.

«Мы сейчас готовим рекомендации для биржи, для участников торгов с тем, чтобы улучшить, с одной стороны, риск-менеджмент, второе — рассмотреть все технологические риски, третье — чтобы было больше раскрытия информации о такого рода сделках, прежде всего это касается рынка производных инструментов», — сказала глава Банка России.