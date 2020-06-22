Банк «Траст» проиграл «Открытие Холдингу» неформальную битву за контроль над первичным этапом банкротства холдинга, пишет «Коммерсант» . Арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу «Траста», который попытался оспорить принятие судом к производству заявления о самобанкротстве «Открытие Холдинга». Банк добивается банкротства холдинга, долг которого перед ним составляет порядка 450 млрд рублей.

Опрошенные юристы считают, что «Открытие Холдингу» таким образом удалось установить контроль над первичным этапом банкротства. А это контроль и за анализом совершенных ранее сделок, и за подачей заявлений о возбуждении уголовных дел в отношении бывшего менеджмента должника от имени временного управляющего. Между кредитором и должником идет борьба за «дружественного» временного управляющего, считают опрошенные юристы. Если в заявлении кредитора прямо указывается кандидатура управляющего, то в заявлении должника — саморегулируемая организация (СРО), из числа членов которой будет выбран управляющий, уточняют юристы. Так, на данном этапе «Открытие Холдинг» уже мог «проговорить» со СРО, какие именно кандидатуры будут представлены на выбор суду.

По словам юристов, в процессе банкротства временный управляющий является активным участником в спорах по включению кредиторов в реестр требований должника. Проигрыш в этой борьбе означает, что остальные участники не смогут контролировать активность и процессуальное поведение управляющего. Тем не менее на стадии конкурсного производства многое может измениться, поскольку конкурсный управляющий будет избираться голосованием кредиторов, уточняют юристы.