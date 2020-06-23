Росстат может начать рассчитывать индекс потребительских цен с помощью контрольно-кассовой техники уже в следующем году. Об этом сообщил РБК глава статистической службы Павел Малков.

«Безусловно, это один из наших приоритетных проектов. Уже сейчас мы начинаем работать с данными по контрольно-кассовой технике. Рассчитываю, что мы начнем считать индекс потребительских цен с помощью ККТ уже в следующем году», — сказал Малков.

Он назвал идею рассчитывать индекс потребительских цен — инфляцию — на основе контрольно-кассовой техники правильным подходом. Однако с этим пока есть проблемы, добавил Малков. Так, по его словам, сейчас данные с ККТ не структурированы: «У нас нет и не может быть единого справочника всех товаров и услуг. Если вы сделаете одинаковые закупки в трех разных магазинах и посмотрите в чек, то один и тот же товар будет записан по-разному».

Глава Росстата сказал, что такие данные нужно научиться описывать и структурировать. Для этого уже есть подходящие технологии.

Затем, по словам Малкова, необходимо разработать методологию расчета индекса потребительских цен на основе этих данных. После этого нужно будет на протяжении достаточно долгого времени сопоставлять данные, полученные с ее помощью, с теми, которые были ранее.

Кроме того, еще надо доказать международному сообществу, что эти данные релевантны и полностью соответствуют международным стандартам. «И только после этого можно будет сказать, что мы считаем индекс потребительских цен, инфляцию на основе административных данных», — добавил Малков.



Российские власти инициировали кассовую реформу в 2016 году. Тогда президент Владимир Путин подписал поправки к закону № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов». Реформа проходила в несколько этапов. С середины 2016 года кассы нового типа начали внедрять первые добровольцы, затем налоговые инстанции прекратили регистрировать аппараты старого образца, а предпринимателей обязали переходить на ККТ.

