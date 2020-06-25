Валютные торги в РФ открылись в четверг ослаблением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:06 мск курс доллара прибавил примерно 59 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 22 копейки. На 10:16 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 69,58 рубля (плюс 72 копейки). Курс евро равнялся 78,11 рубля (плюс 27 копеек).

Как комментировал аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в четверг утром торги по рублю откроются на уровне 69,5 рубля за доллар США против закрытия 68,86 во вторник. По его словам, если на торгах в Европе негативная динамика по фондовым индексам сохранится, то по паре доллар/рубль стоит ожидать теста 70 рублей за доллар США.

«Российская валюта вчера на рынке Forex уступила примерно рубль доллару. Сегодня с утра пара доллар/рубль находится около отметки 69,5. Не исключено, что в первой половине дня пара проверит на прочность снизу вверх отметку 70. Однако сильного обесценивания рубля не ждем: отечественную валюту будет поддерживать налоговый период, да и монетарные власти не дадут развиться девальвации в период голосования поправок к Конституции», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.