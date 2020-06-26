Федеральная служба государственной статистики (Росстат) должна иметь независимый статус и не подчиняться ни одному из ведомств, пишет РБК , ссылаясь на мнение главного экономиста госкорпорации «ВЭБ.РФ» Андрея Клепача. По его словам, статистика — это не только дело Росстата, другие органы власти и потребители не до конца понимают, что это вообще общенациональное достояние. Росстат должен иметь независимый статус и либо напрямую подчиняться правительству, как это было, либо администрации президента, заявил Клепач.

По его словам, качество работы Росстата — это во многом вопрос серьезного и глубокого взаимодействия разных ведомств, в том числе Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Минздрава и др. Сведения ФНС строятся на принципах: можно быть налоговым резидентом в одной области экономики, а работать — в другой, а Росстат сопоставляет и сводит эти данные, уточнил Клепач. Если вы возьмете только данные ФНС, вы полной картины добавленной стоимости не получите, а это источники и прибыли, и зарплат, это делает Росстат с учетом международных требований, которые позволяют сделать российскую статистику сопоставимой, подчеркнул Клепач.

Глава Росстата рассказал об идее изменить систему расчета индекса потребительских цен Павел Малков предполагает, что его ведомство начнет рассчитывать инфляцию на основе данных ККТ уже в следующем году.

Главного экономиста «ВЭБ.РФ» волнует качество статистических данных, особенно о промышленности, машиностроении, а также доходах населения, которые подвергаются сильному пересмотру. По его словам, в части промпроизводства это связано с тем, что предприятиям в рамках нового ОКВЭД (общероссийского классификатора видов экономической деятельности) сложно идентифицировать многие параметры динамики производства. Кроме того, при выполнении международных требований по разработке системы национальных счетов возникают казусы и парадоксы, когда по линии МИДа и прочих ведомств предоставляются «международным организациям данные, которые зачастую закрыты по разным причинам, и добиться простым путем их рассекречивания не удается». В этом смысле вопрос секретности, с одной стороны, понятен, потому что есть секретные данные, которые мы должны хранить, но иногда это приобретает масштабы, которые просто искажают реальную картину той же промышленной деятельности, заключил Клепач.