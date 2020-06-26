Федеральная служба государственной статистики (Росстат) должна иметь независимый статус и не подчиняться ни одному из ведомств, пишет РБК, ссылаясь на мнение главного экономиста госкорпорации «ВЭБ.РФ» Андрея Клепача. По его словам, статистика — это не только дело Росстата, другие органы власти и потребители не до конца понимают, что это вообще общенациональное достояние. Росстат должен иметь независимый статус и либо напрямую подчиняться правительству, как это было, либо администрации президента, заявил Клепач.
По его словам, качество работы Росстата — это во многом вопрос серьезного и глубокого взаимодействия разных ведомств, в том числе Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Минздрава и др. Сведения ФНС строятся на принципах: можно быть налоговым резидентом в одной области экономики, а работать — в другой, а Росстат сопоставляет и сводит эти данные, уточнил Клепач. Если вы возьмете только данные ФНС, вы полной картины добавленной стоимости не получите, а это источники и прибыли, и зарплат, это делает Росстат с учетом международных требований, которые позволяют сделать российскую статистику сопоставимой, подчеркнул Клепач.
Павел Малков предполагает, что его ведомство начнет рассчитывать инфляцию на основе данных ККТ уже в следующем году.
Главного экономиста «ВЭБ.РФ» волнует качество статистических данных, особенно о промышленности, машиностроении, а также доходах населения, которые подвергаются сильному пересмотру. По его словам, в части промпроизводства это связано с тем, что предприятиям в рамках нового ОКВЭД (общероссийского классификатора видов экономической деятельности) сложно идентифицировать многие параметры динамики производства. Кроме того, при выполнении международных требований по разработке системы национальных счетов возникают казусы и парадоксы, когда по линии МИДа и прочих ведомств предоставляются «международным организациям данные, которые зачастую закрыты по разным причинам, и добиться простым путем их рассекречивания не удается». В этом смысле вопрос секретности, с одной стороны, понятен, потому что есть секретные данные, которые мы должны хранить, но иногда это приобретает масштабы, которые просто искажают реальную картину той же промышленной деятельности, заключил Клепач.