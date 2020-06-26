Банк ВТБ улучшил условия потребительского кредитования.

Оформить кредит наличными или рефинансирование работники по найму (в том числе клиенты, имеющие, согласно данным ВТБ или бюро кредитных историй, действующий ипотечный кредит) смогут на следующих условиях: при сумме от 100 тыс. до 999 999 рублей ставка варьируется в диапазоне от 7,5% до 12,2% годовых (ранее — от 8,9%) для зарплатных клиентов и в диапазоне от 8,9% до 14,2% (ранее — от 10,2%) для прочих категорий, а при сумме от 1 млн до 5 млн рублей — от 7,5% до 10,9% (ранее — от 8,9% до 10,2%) для зарплатных клиентов и от 7,9% до 10,9% для прочих клиентов. Ставки действуют при условии оформления заемщиком личного страхования, а в случае отказа надбавка составит 4—5 процентных пунктов. Срок финансирования — от шести месяцев до семи лет для зарплатных клиентов (для остальных — до пяти лет). Обеспечение не требуется.

Для неработающих пенсионеров доступен кредит в сумме от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (для военных пенсионеров — до 800 тыс.). Ставка варьируется в диапазоне от 8,9% до 14,2% (ранее — от 10,2% годовых) при оформлении страхования и от 12,9% до 18,2% (ранее — от 14,2% до 18,9%) при отсутствии финансовой защиты.



«Банк снова скорректировал ставки в сторону существенного снижения — кредитование становится более доступным и привлекательным. Помимо этого, банк добавил новую услугу «Льготный платеж», которая позволяет заемщикам бесплатно пропустить три первых платежа по кредиту», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.