Рейтинг экономических вузов России по уровню зарплат занятых в области экономики и финансов молодых специалистов, окончивших вуз в 2014—2019 годах, по версии SuperJob, возглавляет Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Средняя зарплата его выпускников составляет 120 тыс. рублей, свидетельствуют новые результаты SuperJob .



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» уступил одну позицию и опустился на вторую строку, его выпускники уже в первые пять лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 115 тыс. рублей.



Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова — на третьем месте (107 тыс. рублей). Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ — на четвертом (100 тыс. рублей).

Со средними зарплатами выпускников в размере 97 тыс. рублей в месяц пятую строку делят Финансовый университет при правительстве РФ и Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ, показавшая максимальный прирост по зарплатам за год (+11 тыс. рублей).