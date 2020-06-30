Страховые союзы создают IT-платформу, которая позволит работать онлайн со всеми страховыми продуктами и сформирует страховые истории россиян по всем видам страхования. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности.

Первым этапом на этом пути стал запуск системы «АИС ОСАГО 2.0», который состоялся 28 июня. Впоследствии в систему будут добавлены модули, позволяющие аналогично работать со всеми другими видами страхования, рассказал президент ВСС и РСА Игорь Юргенс.

Он отметил, что система «АИС ОСАГО 2.0» работает в разы быстрее предыдущей версии и способна обрабатывать большее количество запросов — по оценкам РСА, как минимум в десять раз. «Это совершенно новый этап развития больших данных в страховании. Теперь мы эту систему начнем масштабировать. Стартовали мы с ОСАГО и моторных видов, но впоследствии в ней будут все виды страхования, — сообщил Юргенс. — В частности, в системе будет содержаться большое количество данных и по страхованию жизни, по ОМС, ДМС. Уже существующая в ВСС автоматизированная система по страхованию жилья от ЧС тоже будет внедрена в эту систему. Новая система к этому готова, соответствующие модули в ней уже предусмотрены».

«Новая система является одной из самых передовых, мы делали ее с подрядчиками мирового уровня. Нам есть чем гордиться, но перед нами гигантское количество задач, которые надо будет решить. Однако главное, на мой взгляд, мы сделали: страхованию сейчас не грозит уничтожение и поглощение крупными IT-игроками, такими как, например, Alibaba, Amazon, «Яндекс» и другие, потому что страхование и само становится сильнейшей IT-отраслью», — подчеркнул Юргенс.



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