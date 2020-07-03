Большинство опрошенных россиян (34,8%) в июне 2020 года поставили себе «1», оценивая свой уровень финансовой грамотности. Это минимальная оценка по пятибалльной системе, говорится в результатах исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер».

В прошлом году эта группа составляла 31% опрошенных. На «двойку» оценили свой уровень финансовой грамотности 10% россиян, хотя в прошлом году их было 9,5%. Группа тех, кто считает свои знания о финансовом рынке удовлетворительными, осталась неизменной — 25,3%. На «4» свои знания в июне 2020-го оценили только 10,6% участников опроса, тогда как в апреле прошлого года их было 13,3%. Высшую оценку в этом году себе ставят 19,3% россиян, что меньше прошлогодней доли «отличников», равной 20,9%.

НЦФГ запускает мероприятия по повышению финансовой грамотности для россиян Запланировано 30 вебинаров в социальной сети «Одноклассники», которые охватят свыше 20 тыс. жителей России — от дошкольников до пенсионеров.

Средний балл, который присваивали своим знаниям россияне в апреле прошлого года, составил 3,1. В июне текущего года средний балл снизился до 2,7.