Почти половина опрошенных россиян готова пойти на уступки по зарплате при трудоустройстве (49%), говорится в исследовании SuperJob.

Так, 16% согласны на пятипроцентное снижение зарплатных ожиданий, 23% готовы получать на 10% меньше, по 4% респондентов согласны на снижение зарплаты на 15% и 20% и лишь 2% россиян согласятся на зарплату, урезанную на 25%. В среднем при трудоустройстве россияне согласны снизить будущий доход на 10%.

Респонденты с зарплатой более 80 тыс. рублей в месяц согласны снизить свои зарплатные ожидания чуть больше, чем граждане с меньшим доходом, — на 10,6%. Не имеющие работы охотнее трудоустроенных согласятся на меньшую зарплату (52% против 43% среди тех, кто ищет работу не увольняясь с предыдущей). Безработные готовы получать зарплату на 10,5% меньше, а имеющие работу респонденты согласны уступить только 9,4%.

Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни» Мужчины хотели бы семейный бюджет 88,4 тыс. рублей, а женщины — 83,6 тыс. рублей, указали эксперты.

Мужчины согласны уступить в зарплате 10,9%, женщины — 9%.

В среднем россияне готовы уступить по зарплате больше, чем в прошлом году, но меньше чем пять лет назад: сегодня готовы получать зарплату меньше на 10%, в 2019-м — на 9%, в 2015-м — на 10,8%.