Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует укрепление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дешевел на 47 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, а евро — на 19 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,83 рубля (минус 54 копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 80,02 рубля (минус 28 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром рубль может укрепиться на фоне повышения нефтяных цен. По его словам, ценовая модель, формирующаяся от минимума 68,04, не устойчивая. В связи с этим курс доллара на негативных новостях может как подняться до 72,85 рубля, так и упасть до 70,5 рубля на положительных. Ситуация зависит от распространения COVID-19, отмечал Антонов.

«Общий позитив вызовет укрепление рубля: с утра на малоликвидном рынке Форекс пара доллар/рубль пытается сверху вниз уйти под отметку 71. Однако мощная поддержка на уровне 70 рублей за доллар устоит без всяких сомнений», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.