Объем Фонда национального благосостояния на 1 июля составил 12 трлн 139 млрд 601,9 млн рублей. Такие данные приводятся на сайте Минфина России.

«По состоянию на 1 июля 2020 года объем ФНБ составил 12 трлн 139 млрд 601,9 млн рублей, или 10,7% ВВП, прогнозируемого на 2020 год в соответствии с федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», что эквивалентно 173 млрд 543,6 млн долларов США», — указано в сообщении.



Как ранее уведомил Минфин, на 1 июня объем ФНБ равнялся 12 трлн 161 млрд 482,2 млн рублей. Таким образом, за месяц показатель уменьшился на 21 млрд 880,3 млн.

По данным ведомства, на 1 июля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 53 млрд 361 млн долларов США, 45 млрд 959,4 млн евро, 8 млрд 910,9 млн фунтов стерлингов, 40 млрд 248,2 млн рублей; на депозитах в «ВЭБ.РФ» — 581 млрд 43,6 млн рублей; в долговые обязательства иностранных государств размещено 3 млрд долларов; в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией утвержденных правительством самоокупаемых инфраструктурных проектов, — 222 млрд 236,3 млн рублей и 4 млрд 113,3 млн долларов; в привилегированные акции кредитных организаций — 278,992 млрд рублей; на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования утвержденных правительством самоокупаемых инфраструктурных проектов — 138 млрд 433,9 млн рублей; в обыкновенные акции Сбербанка — 2 трлн 299 млрд 690,1 млн рублей.

По состоянию на 1 июля 2020 года объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 8 трлн 118 млрд 618,7 млн рублей, или 116 млрд 61 млн долларов США (7,1% прогнозируемого ВВП).

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары США, за период с 15 декабря 2019 года по 31 мая 2020-го составила 1 млрд 106,9 млн долларов, что эквивалентно 77 млрд 428,8 млн рублей. Курсовая разница от переоценки средств фонда за период с 1 января по 31 мая 2020 года составила 860 млрд 76,9 млн рублей.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2020 году составил 15 млрд 246,8 млн рублей, что эквивалентно 218,13 млн долларов.

Показатели объема ФНБ и расчетной суммы дохода от размещения средств фонда рассчитаны по официальным курсам иностранных валют, установленным Банком России на дату, предшествующую отчетной, и кросс-курсам, рассчитанным на основе указанных курсов, уточняется в релизе.