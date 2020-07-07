Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 20 копеек, а евро — на 11 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,19 рубля (плюс 36 копеек), курс евро — 81,52 рубля (плюс 29 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром основные валюты торгуются в узком диапазоне в ожидании открытия европейской сессии. По его словам, с одной стороны, у инвесторов есть повод продавать рубль, с другой стороны, его поддерживает дорожающая нефть. Инвесторы демонстрируют оптимизм на фоне продолжающейся разработки лекарственных средств от коронавируса, чтобы побыстрее выйти из затянувшегося кризиса. На текущей неделе доллар может задержаться в диапазоне 70,5—72 рубля, прогнозировал Антонов.

«Вчера Минфин объявил о снижении объема валютных интервенций в рамках бюджетного правила практически вдвое. Это негативный фактор для рубля. При разработке бюджетного правила для оценки объема валютных поступлений в страну во внимание принималась только цена нефти, а объем продаж сырья оценивался как постоянная величина. Теперь же, после снижения физических объемов экспорта почти на треть, бюджетное правило не компенсирует выпадение нефтегазовых доходов. Поэтому продолжение ослабления рубля — дело лишь времени. Не исключено, что на этой неделе пара доллар/рубль подойдет к первой цели своего роста — отметке 73», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.