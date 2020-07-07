Правительство поможет регионам создать временные рабочие места для граждан, потерявших работу или находящихся под угрозой увольнения. Правила распределения выделенных для этого средств утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается во вторник на сайте Кабмина.

Помощь в том числе получат регионы, где есть предприятия и организации, которые перевели сотрудников на неполную занятость, отправили в неоплачиваемые отпуска, приняли решение о сокращении персонала или вообще приостановили работу.

Благодаря федеральной поддержке региональные власти смогут компенсировать работодателям расходы на частичную оплату труда сотрудников при организации для них общественных работ или временного трудоустройства на предприятии. Размер компенсации будет складываться из таких составляющих, как минимальный размер оплаты труда, увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, плюс районный коэффициент. Выплаты рассчитаны на три месяца.

В постановлении уточняется, что безработные граждане в период выполнения общественных работ продолжат получать пособие по безработице.



На создание временных рабочих мест правительство ранее выделило более 4 млрд рублей. Предполагается, что эти средства позволят трудоустроить более 80 тыс. человек.