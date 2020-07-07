Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 51 копейку к предыдущему закрытию и составил 71,3175 рубля. С начала торговой сессии было проведено 42,8 тыс. сделок на 2,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 71,2375—72,3125 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени равнялся 80,5375 рубля, уменьшившись на 69 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено почти 5,2 тыс. сделок на 212 млн евро по курсам от 80,35 до 81,645 рубля за евро.

Доллар к вечеру торгуется по 71,38 рубля и может закрепиться в ближайшей перспективе в пределах 71—72 рублей, считает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Стратегически же «россиянин» очень четко и понятно двинулся туда, где ему в текущей конъюнктуре и место — в область 73—75 рублей. Евро стоит 80,63 рубля, вероятный коридор колебаний на краткосрочную перспективу — 80,4—81,3», — комментирует эксперт.



