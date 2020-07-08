Банк России установил официальные курсы валют на 9 июля.

Курс доллара снизился на 93,4 копейки, составив 71,2379 рубля (72,1719 рубля на 8 июля). Курс евро понижен на 1 рубль 6,14 копейки, до 80,4062 рубля (81,4676 рубля на 8 июля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:35 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 71,17 рубля (минус 31 копейка к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 80,22 рубля (минус 41 копейка).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 71,03—71,57 рубля за доллар и 80,13—80,79 рубля за евро.