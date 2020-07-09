Минтруд России готов рассмотреть идею о субсидиях на зарплаты выпускников вузов на годовой стажировке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила ответственному секретарю Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Наталье Жаровой предложение об установлении права выпускников на стажировку сроком на один год с субсидированием заработной платы со стороны государства. Эта мера послужит для работодателей стимулом к трудоустройству выпускников — специалистов среднего звена и бакалавров.

«Предложение ФНПР к нам пока не поступало. В случае поступления такой инициативы Минтруд России обязательно рассмотрит ее вместе с социальными партнерами в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», — сказали в пресс-службе Минтруда.

Там отметили, что проблема молодежной занятости актуальна для многих стран мира. В основе сложностей с трудоустройством — недостаточный опыт молодых кадров. «Для молодых граждан актуальна так называемая проблема первого места работы, когда выпускник, имеющий теоретические знания без практических навыков, не может трудоустроиться именно на первое место работы, поскольку менее конкурентоспособен на рынке труда», — признали в министерстве.



Ранее стало известно, что на базе портала «Работа в России» создается цифровая витрина стажировок и практик. Сервис объединит работодателей, готовых организовать практику, и учащихся, что повысит доступность стажировок для последних, а также позволит оформить отношения с работодателями через портал.