Крупные ретейлеры и банкиры откладывают подключение к сервису оплаты через Систему быстрых платежей (СБП), пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники на финансовом рынке. Ретейлеры заняты борьбой за снижение комиссий по стандартному эквайрингу и откладывают введение нового сервиса. Банкиры пытаются комиссии сохранить, но последствия оказываются аналогичными: они также не занимаются развитием альтернативного сегмента СБП.

Как сообщили в НСПК, «сейчас к подключению функционала С2В в СБП готовятся порядка двух десятков банков, но срок их подключения зависит от того, как в конкретных банках выстроены технологические и бизнес-процессы».

Банкиры отмечают, что внедрение СБП для оплаты товаров и услуг развивается в основном представителями малого и среднего бизнеса. Как сообщили в ДелоБанке, в июне количество платежей через СБП посредством QR-кодов увеличилось почти втрое, оборот вырос в пять раз, средний чек — почти в два раза. По словам представителя Промсвязьбанка, в июне оборот платежей, совершенных при помощи QR-кода, вырос втрое к маю, а количество операций — на 50%. В банке «Русский Стандарт» сообщили, что в июне, после отмены всех ограничений, оборот по сравнению с маем увеличился на 31%, а количество покупок — на 21%.

Бизнес просит депутатов ограничить эквайринговые комиссии По словам Анатолия Аксакова, эквайринговые ставки в соответствии с законом имеет право регулировать ЦБ.

В Тинькофф Банке отметили, что по сравнению с маем оборот платежей через СБП при помощи QR-кодов почти удвоился, но оказался ниже февральского. В банке считают, что далеко не все игроки рынка подключили оплату С2В в рамках СБП.

По словам собеседников издания, усилия ретейлеров, наоборот, сосредоточены на том, чтобы как минимум продлить временное снижение комиссий по классическому эквайрингу, а в идеале закрепить нынешние ставки на постоянной основе и расширить их действие.