Московское отделение «Деловой России» обратилось в Госдуму с предложением законодательно ограничить эквайринговые комиссии, пишет «Коммерсант» . Письмо с предложениями по «восстановлению экономической устойчивости со стороны финансовых институтов» направлено председателю комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолию Аксакову. В частности, предлагается «сохранить действующие ограничения тарифов банковского эквайринга для медицинских организаций и онлайн-эквайринга», а также ограничить эквайринговые комиссии для аптек на уровне 1%, а для всех остальных — на уровне 1,5%. Аналогичное письмо направлено руководителю службы по защите прав потребителей Банка России Михаилу Мамуте с просьбой поддержать предложения бизнесменов.

По словам Аксакова, эквайринговые ставки в соответствии с законом имеет право регулировать ЦБ, именно он был наделен такими полномочиями и уже принял соответствующее решение по ряду категорий на время пандемии.

Как считает управляющий директор Московского Кредитного Банка Марк Баранов, законодательное регулирование эквайринговых комиссий на уровне 1,5% может побудить больше компаний малого бизнеса, микробизнеса и даже самозанятых принимать к оплате банковские карты. Большинство банков категорически не согласны с таким подходом. Как отметили в ВТБ, ограничение комиссий в апреле и июне не привело к снижению цен по тем категориям товаров, для которых оно вводилось. Ограничения, уверяют банкиры, вредят не только банковскому, но и торговому бизнесу. Малые и средние предприятия полагаются на сервисы бесплатной поддержки от банков, и при сокращении ставок эквайринга можно ожидать сокращения таких стимулирующих программ, что может повлечь за собой увеличение других статей издержек предприятий, пояснили в Ассоциации банков России (АРБ).

Выпуск банковских карт в России может стать платным Это может произойти, если ЦБ сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1%.

Банк России много раз подчеркивал, что действующие ограничения являются временной мерой. «Мы пошли на это в текущих условиях, учитывая, что при онлайн-эквайринге издержки банков меньше, а медицинские услуги сегодня являются критически важными», — сообщили в ЦБ. Регулятор считает, что альтернативой классическому эквайрингу является Система быстрых платежей (СБП) — комиссии, которые банки могут взимать с торгово-сервисных предприятий за оплату через СБП, не превышают 0,7%, что примерно в 2,5—3 раза ниже эквайринговых ставок (до 2,5%).