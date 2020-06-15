Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и кол-центра, пишут «Известия». Это может произойти, если ЦБ сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1%. Кредитные организации попросили правительство не применять административное регулирование к комиссиям за эквайринг в качестве антикризисной меры. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в Кабмин.

Ограничения эквайринговых комиссий приведут к потерям порядка 10—15 млрд рублей за весь период их действия, оценили в АБР. Это приведет к уменьшению стимулов для использования безналичных способов оплаты, поскольку банки-эмитенты будут вынуждены начать взимать деньги с потребителей за выпуск и обслуживание карт, использование платежных приложений, доступ к кол-центру. А также сократить или отменить программы лояльности, говорится в письме. В документе подчеркивается, что банкам также может стать невыгодным обслуживать торговые точки с оборотом менее 12 млн рублей безналичных платежей в год, а расходы на обеспечение работы терминалов придется переложить на бизнес. Тогда прием карт подорожает минимум на 3—5% в год.

В России действует отличная от европейской бизнес-модель на рынке безналичных платежей: большинство услуг для клиентов бесплатны, они субсидируются из доходов от эквайринга, пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, при сохранении ограничений банки могут сделать часть услуг платной, в том числе мобильное приложение, поскольку его необходимо поддерживать и постоянно обновлять защиту. Ограничение эквайринговых комиссий по определенным категориям носит временный характер, заявили в ЦБ. В регуляторе подчеркнули, что мера направлена на поддержку в том числе малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса.

По словам представителей банков, часть расходов на инфраструктуру может быть переложена на клиентов, также кредитные организации могут снизить объем инвестиций в развитие технологий обслуживания. Количество проектов, где покупка и сопровождение платежных терминалов будут переложены на плечи торговцев, возрастет. Некоторые участники рынка могут пойти по пути увеличения текущих и введения новых комиссий, но в условиях высокой конкуренции крупнейшие банки стремятся сформировать более привлекательное клиентское приложение, делая услуги бесплатными.

Для субсидирования недополученных от эквайринга доходов банкам придется привлекать деньги, предназначенные для поддержки заемщиков и развития кредитования, предупредил президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. Он оценил стоимость одного терминала для приема карт, которые придется покупать торговой точке, в 20 тыс. рублей. В дальнейшем эти расходы продавец, особенно из сегмента МСБ, переложит на покупателей.