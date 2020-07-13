Малый и средний бизнес в России вернулся по уровню выручки к показателям марта этого года даже в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса, говорится в исследовании банка «Точка». Отрасли, которых пандемия коснулась в меньшей степени, в последнюю неделю июня превысили докарантинный уровень на 23%.

Регистрации сезонных бизнесов в июне резко возросли, компенсируя провал в апреле и мае 2020-го, когда было зарегистрировано в четыре раза меньше бизнесов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, отмечают эксперты. По данным ЕГРЮЛ, в июне зарегистрировалось в 2,4 раза больше сезонных компаний, чем в мае. Количество новых организаций в апреле снизилось в три раза по сравнению с мартом 2020-го и в четыре раза — по сравнению с апрелем 2019-го, но в июне показатели улучшились и почти достигли уровня января 2020-го.

Также в апреле и мае наблюдалось резкое снижение арендных платежей. В июне предприниматели как из стандартных, так и из наиболее пострадавших отраслей вновь начали платить за аренду. В наиболее пострадавших отраслях общая сумма платежей за первую неделю июня выросла на 51% по сравнению с аналогичным периодом в мае. В прочих отраслях платежи превысили майский уровень на 43,5%.

Около 2,5 тыс. крупных компаний получили отсрочку по налогам Отсрочка предоставляется только после появления задолженности, по этой причине льгота не востребована у крупных, особенно консервативных, компаний.

По сравнению с мартом резко сократились расходы компаний на товары и услуги в следующих категориях: авиабилеты (-65%), гостиницы (-40%), рестораны (-40%), цветы (-39%), аптеки (-36%), образование (-24%), развлечения (-18%). Выросли траты на алкоголь (+40%), товары повседневного спроса (+40%), запчасти (+36%), ремонт (+28%), канцтовары (+27%).

Количество ликвидаций компаний в пандемию не выросло, а даже снизилось по сравнению с предыдущими годами. Так, в апреле — мае ликвидаций было на 40% меньше, чем в марте, и на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В июне этот показатель немного вырос, но ликвидаций все еще на 35% меньше, чем в марте.