Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Газпромбанк запустил пакет услуг для премиальных клиентов «Премиум Up», в состав которого входит дебетовая металлическая карта Visa Infinite с технологией бесконтактной оплаты. «Премиум Up» обеспечивает клиентам ряд финансовых привилегий: повышенные ставки по вкладам, персональные рекомендации по инвестированию, скидку 50% на ячейку, а также специальные условия по переводам, конвертации и снятию наличных.

Держатели карт Visa и Mastercard, выпущенных Росбанком, теперь могут оплачивать покупки с помощью Samsung Pay. Для того чтобы расплатиться в магазине, необходимо провести по экрану смартфона снизу вверх, выбрать в Samsung Pay нужную банковскую карту (в сервис может быть добавлено до десяти карт клиента), авторизоваться по отпечатку пальца или ПИН-коду и поднести устройство к платежному терминалу.

Банк «Открытие» предлагает дополнительный кешбэк в размере 1 тыс. рублей за перевод задолженности с кредитных карт сторонних банков на кредитную карту «Открытия». Подарок смогут получить как действующие, так и новые клиенты банка, оформившие услугу в интернет-банке или мобильном приложении.

Совкомбанк завершил сделку по покупке проекта «Совесть» и интегрировал его в систему рассрочек «Халва». Теперь около миллиона клиентов, которые были переведены на обслуживание в Совкомбанк, могут совершать привычные покупки в более чем 200 тыс. магазинах-партнерах с увеличенным сроком рассрочки до 18 месяцев, кешбэком до 6%, процентом на остаток собственных средств в размере до 5,5%.

Газпромбанк запустил «Умную карту» UnionPay и предоставил клиентам доступ к платежному сервису Huawei Pay на устройствах Huawei и Honor. Карту можно оформить с доставкой на дом в 62 городах России. С «Умной картой» клиенту не нужно заранее выбирать категорию для получения максимального кешбэка: на основе анализа трат до 10% автоматически начисляется на ту категорию, в которой клиент потратил за месяц больше всего, а на все остальные покупки будет начислен 1%.