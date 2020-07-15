Газпромбанк запустил «Умную карту» UnionPay и предоставил клиентам доступ к платежному сервису Huawei Pay на устройствах Huawei и Honor. Карту можно оформить с доставкой на дом в 62 городах России, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С «Умной картой» клиенту не нужно заранее выбирать категорию для получения максимального кешбэка: на основе анализа трат до 10% автоматически начисляется на ту категорию, в которой клиент потратил за месяц больше всего, а на все остальные покупки будет начислен 1%. Кроме того, у клиента есть возможность изменить программу лояльности на «Газпромбанк — Travel» и получать за покупки не кешбэк, а мили, которые можно потратить на путешествия», — говорится в релизе.

Кроме того, держателям банковских карт UnionPay Газпромбанка стал доступен мобильный платежный сервис Huawei Pay, разработанный для бесконтактной оплаты с помощью ряда моделей смартфонов Huawei и Honor. Для проведения операции достаточно поднести телефон к терминалу, который поддерживает систему бесконтактной оплаты UnionPay. На территории России на прием Huawei Pay настроено более 90% POS-терминалов, уточняют в банке.

С 15 июля по 14 октября в честь запуска сервиса для держателей карт UnionPay Газпромбанка будет действовать акция. За каждый день, в котором была совершена хотя бы одна покупка через Huawei Pay на сумму от 100 рублей, клиент получит кешбэк 100 рублей.

Высокий уровень безопасности платежей с помощью Huawei Pay обеспечивается за счет технологии токенизации от UnionPay International. Благодаря этому сервису настоящий номер карты не хранится в мобильном устройстве, он заменяется токеном — уникальной для каждой операции комбинацией символов, поэтому фактический номер карты не хранится ни на смартфоне, ни на серверах Huawei Pay и не передается продавцу. При оплате с помощью кредитной или дебетовой карты сервис Huawei Pay не сохраняет информацию о трансакции, которую можно связать с конкретным пользователем. Все это позволяет защитить персональные данные и повысить надежность передачи информации. Кроме того, при использовании сервиса Huawei Pay требуется аутентификация с помощью отпечатка пальца или пароля. В итоге карты, добавленные в Huawei Pay, получают такую же банковскую защиту от мошенничества, как и физические банковские карты.