Совкомбанк завершил сделку по покупке проекта «Совесть» и интегрировал его в систему рассрочек «Халва», следует из релиза финучреждения.

«В результате присоединения все заинтересованные стороны, включая клиентов и партнеров обоих проектов, получили доступ к новым возможностям. Теперь около миллиона клиентов, которые были переведены на обслуживание в Совкомбанк, могут совершать привычные покупки в более чем 200 тыс. магазинах-партнерах с увеличенным сроком рассрочки до 18 месяцев, кешбэком до 6%, процентом на остаток собственных средств в размере до 5,5% и другими преимуществами «Халвы», — сказано в релизе.

В июне стало известно, что компания QIWI и Совкомбанк объявили о заключении сделки по продаже проекта потребительского кредитования «Совесть».

«Для партнеров обоих проектов эта сделка одномоментно привела к увеличению покупательского трафика и среднего чека. В то же время многие партнеры «Совести» уже являлись партнерами «Халвы», поэтому объединение позволило сократить трудозатраты по администрированию комиссионных договоров», — уточнили в банке.