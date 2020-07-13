Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,22% и составил 2 766,79 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,9% — до отметки 1 234,5 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 1,75%, Сбербанка — на 1%, «Газпрома» — на 2,21%, «ЛУКОЙЛа» — на 2,78%. Бумаги МТС выросли в цене на 0,54%.

«В начале торгов рынок попытался закрепиться в диапазоне 2 800—2 850 пунктов и даже в моменте поднимался к его середине. Однако уход тяжеловесных бумаг в существенный минус привел к отступлению рынка на отрицательную территорию. При этом у индекса Мосбиржи не хватило сил даже на то, чтобы удержать позиции выше 2 800 пунктов. В ближайшие сессии не исключаем сохранения давления на наш рынок за счет ухудшения внешней конъюнктуры, которое может быть вызвано активным распространением коронавируса в США и ростом напряженности в отношениях между США и Китаем», — комментирует главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.