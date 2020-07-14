Банк России установил официальные курсы валют на 15 июля.

Курс доллара повысился на 37,96 копейки, составив 71,1275 рубля (70,7479 рубля на 14 июля). Курс евро вырос на 52,93 копейки до 80,623 рубля (с 80,0937 рубля на 14 июля).

На Московской бирже на 12:25 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 16 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 27 копеек, валюты стоят 71,13 и 80,78 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 70,83—71,35 рубля за доллар и 80,36—80,98 рубля за евро.