Российские фондовые индексы в среду начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 0,6% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 728,16 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,3% и равнялся 1 213,17 пункта.

Рынок акций с утра продолжит отскок, полагает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. «Сегодня с утра оптимизм преобладает: американские фьючерсы подрастают чуть менее чем на 1%. Выше 43 долларов за баррель торгуется нефть. Так что открытие нас ждет позитивное, и рост индекса Мосбиржи мог бы составить около 1%», — прогнозировал перед началом торгов эксперт.

По его словам, под угрозой продолжают оставаться акции нефтяной отрасли. Сегодня страны ОПЕК+ объявят о квотах добычи в августе. Базовый прогноз — увеличение производства нефти на 2 млн баррелей в сутки. «Однако сейчас мировая экономика наращивает потребление нефтепродуктов более медленными темпами, чем ожидалось ранее, в том числе из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Поэтому снижения нефти с попыткой выйти вниз из коридора 40—44 долларов за баррель исключать нельзя», — заключает аналитик.