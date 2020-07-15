Общее количество заявок на покупку авто в кредит фактически вернулось на «докарантинный» уровень, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Так, в июне 2020 года было подано 567,3 тыс. заявок на автокредиты, или 97% от уровня марта текущего года.

Заемщики в июне значительно чаще, чем в марте, оформляли автокредиты по удаленным каналам: количество онлайн-заявок на автокредиты в июне выросло на 30% по сравнению с мартом текущего года. В то же время число заявок на автокредит по традиционным офлайн-каналам (в автосалонах) в июне достигло 89% от мартовских значений.