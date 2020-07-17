Два из трех представителей малого и среднего бизнеса не смогли добиться снижения арендной платы во время активной фазы пандемии, несмотря на рекомендации правительства, пишут «Известия» , ссылаясь на результаты опроса «Опоры России». Так, отказ получили 66% бизнесменов, просивших о снижении платы, и чуть меньше половины представителей МСП, которые пробовали получить отсрочку или временное освобождение от выплат. Льготы на аренду имущества во время карантина пытались получить 50% предпринимателей, большинство из них (63,4%) обращалось за скидкой, одинаково востребованными оказались отсрочка и временное освобождение от арендной платы (о них попросили по 16,9% бизнесменов соответственно), а около 2% обсуждали все виды льгот, так как снимали много площадей.

Некоторые бизнесмены столкнулись с повышением арендной платы, а кому-то и вовсе пришлось расторгнуть договор — о таких случаях заявило не более 10% респондентов. Подавляющее большинство опрошенных предпринимателей (80%) пользовалось частными площадями, 18% — муниципальными и региональными, а федеральное имущество арендовало только 2% респондентов, следует из опроса. На фоне общего ухудшения экономических условий и строгости арендодателей 13% фирм уже закрылось, а 7—8% находятся в процессе ликвидации.

В Российском союзе торговых центров (РСТЦ) заявили, что владельцы коммерческого имущества все же идут навстречу предпринимателям. Большинство владельцев площадей уже пошли на уступки бизнесу, предоставив скидку на арендную плату. При этом выручка торговых центров упала на 90%, сообщили в РСТЦ. Как прокомментировали собственники недвижимости, главная задача арендодателя во время кризиса — удержать арендатора, поэтому почти все владельцы площадей вынуждены идти навстречу бизнесменам. Некоторые арендодатели тяжело идут навстречу партнерам не в силу жадности, а из-за того, что сами стеснены в маневре.

Торговые центры в 27 городах РФ по-прежнему закрыты из-за пандемии Большинству компаний отрасли грозит банкротство в случае дальнейшего простоя.

В Минэкономразвития заявили, что 90% частных арендодателей пошли на снижение или отмену платы за недвижимость. По данным министерства, в России уже заключено около 20 тыс. допсоглашений по арендным льготам для предпринимателей на сумму 1,35 млрд рублей. Региональные и муниципальные органы власти предоставили таких послаблений на 2,2 млрд.

По словам экспертов, арендный бизнес имеет обязательства перед сотрудниками и государством и не хочет нести потери в виде убытков или уволенного персонала. Правительство, которое рекомендовало уменьшать арендную плату в обмен на освобождение от налога на имущество, поступило мудро. Однако зачастую соотношение арендных поступлений и налога были не в пользу последнего. Предпринимателям выгоднее было заплатить пошлину. Расширять и продлевать льготы для малого бизнеса необходимо не за счет арендодателей, а за счет выделенных средств государства, считают эксперты.