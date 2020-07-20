Минфин не допустит роста госдолга выше 20% ВВП в ближайшие пять лет, пишут «Известия» . Об этом говорится в проекте плана деятельности ведомства на 2020–2025 годы. На 1 июля объем госдолга составил 14,8 трлн рублей, из которых 11,2 трлн — внутренние обязательства, а еще 3,6 трлн — внешние. Это примерно 13% ВВП, если сравнивать сумму обязательств с показателями, предусмотренными последней редакцией закона о бюджете, принятом до пандемии. Согласно ему, ВВП на 2020 год оценивался на уровне 113 трлн рублей. В последнем макропрогнозе Минэкономразвития показатель был скорректирован до 106 трлн рублей. Нынешний госдолг составляет примерно 14% ВВП.

К концу года госдолг может вырасти еще на 3 трлн рублей или примерно на 3 п. п. по отношению к итоговому ВВП — с нынешних 14% до 17%. Рост объема обязательств продолжится и в следующем году. Изначально на 2021-й было запланировано привлечь в чистом выражении 1,6 трлн рублей. При этом в ближайшие пять лет Минфин не собирается наращивать объем обязательств выше 20% ВВП, следует из плана его деятельности на 2020–2025 годы. Именно такой уровень ведомство считает безопасным для финансовой устойчивости.

В этом году дополнительные заимствования Минфин направит на реализацию антикризисного плана. По словам замглавы Минфина Владимира Колычева, расходы бюджета в 2020-м вырастут с изначально предусмотренных 19,7 трлн до 23 трлн рублей минимум. На следующий год, согласно проекту национального плана восстановления экономики, траты казны должны сохраниться на уровне как минимум 19,7 трлн рублей.

МЭР: спад ВВП России во II квартале составил 9,6% Основным фактором восстановления экономической активности в июне стало продолжающееся снятие карантинных ограничений, которое наиболее позитивно отразилось на показателях потребительского рынка.

По словам экспертов, если ведомство продолжит стимулировать экономику нынешними темпами, то госдолг по отношению к ВВП может пробить планку в 20% ВВП уже в конце 2021 — начале 2022 года. В 2021-м ведомство вернется к бюджетной консолидации и поддержка экономики будет довольно сдержанной. Поэтому порог в 20% вряд ли будет преодолен — по крайней мере в ближайшее время, считают эксперты. Из-за повышенного дефицита бюджета в 2020–2021 годах рост долга может составить более 5 п. п. ВВП, оценили эксперты. Обязательства могут быть и выше 30%, не создав при этом масштабных рисков для устойчивости бюджетной системы, считают они. По большинству метрик долговой нагрузки Россия еще очень далека от уровней, которые в мире обычно начинают считать тревожными.

В Счетной палате сообщили, что в международной практике безопасным считается уровень госдолга в пределах до 20% ВВП. Впрочем, для каждой страны он определяется индивидуально — исходя из уровня развития ее экономики и устойчивости к стрессовым ситуациям.