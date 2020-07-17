Падение ВВП России в июне составило 6,4% в годовом выражении после 10,7% в мае, за II квартал спад был равен 9,6%. Об этом говорится в обзоре «Картина деловой активности за июнь 2020 года», подготовленном МЭР.

«По оценке Минэкономразвития России, в июне 2020 года продолжилось улучшение динамики ВВП — спад сократился до минус 6,4% г/г по сравнению с минус 10,7 1% г/г в мае и минус 12,0% г/г в апреле. В целом за второй квартал 2020 года снижение ВВП оценивается на уровне минус 9,6% г/г, что близко к предварительными оценкам Минэкономразвития России, сформированным в рамках подготовки сценарных условий прогноза социально-экономического развития», — отмечается в материале.



По словам заместителя министра экономического развития РФ Полины Крючковой, основным фактором восстановления экономической активности в июне стало продолжающееся снятие карантинных ограничений, которое наиболее позитивно отразилось на показателях потребительского рынка.

Рост потребительской активности сопровождался восстановлением в отраслях обрабатывающей промышленности, ориентированных на потребительский спрос, — легкой промышлености, производстве мебели и др.

