Треть выпускников, окончивших вузы в 2016–2018 и в 2017–2019 годах, не работают по специальности, кризис, связанный с пандемией, может увеличить этот показатель примерно на 10%, пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании, проведенном Высшей школой экономики (ВШЭ) на основе данных государственной статистики.

Согласно проведенному Росстатом «Обследованию рабочей силы», с полученным образованием связана профессия 69% выпускников вузов 2016–2018 годов. Еще треть (31%) либо трудятся «скорее не по специальности», либо ушли в другую сферу деятельности. Среди россиян, окончивших университеты в 2017–2019 годах, наблюдается похожая картина: 67,5% против 32,5%.

Трудоустройство по специальности в медицинских направлениях достигает 97% (среди выпускников 2016–2018 годов), в области образования и педагогических наук — 80%, искусства и культуры — 79,6%. Реже всех по специальности трудятся те, кто недавно получил документ о высшем образовании в области сельского хозяйства (44%), математических и естественных наук, наук об обществе (по 66%).

Самая сложная ситуация с работой по полученной специальности наблюдается на Северном Кавказе, где 46,6% местных жителей (по данным занятости выпускников 2017–2019 годов), окончивших университет, выбирают другие сферы занятости. Немногим лучше дела обстоят на юге страны — здесь не по профессии работают 36%.

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По мнению экспертов, небольшие показатели трудоустройства в определенных областях связаны с тем, что образовательные программы сегодня не соответствуют требованиям рынка: они слишком широкие и не позволяют углубиться в специальность. Также чем динамичнее экономика, тем меньше выпускников вузов работают по профессии, на которую отучились, отметили эксперты. По данным статистики, в среднем выпускники, работающие по специальности, зарабатывают на 12% больше бывших однокурсников, ушедших в другие сферы.