В мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий», считает генеральный директор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон. Об этом пишет РБК , ссылаясь на Financial Times.

Жанбон считает, что быстрое восстановление экономики после «очень, очень существенного падения активности практически во всех странах мира», которое вызвала пандемия, маловероятно. Он сомневается в возможности так называемого V-образного восстановления после кризиса. В большинстве стран оно пойдет по более медленному, U-образному сценарию, считает Жанбон.

По его словам, улучшению экономического прогноза поспособствовало бы появление эффективной вакцины от COVID-19. Для того чтобы добиться устойчивого восстановления, необходимы в том числе удача и «хорошее поведение населения соответствующих стран». Также «огромное ралли» на фондовых рынках после обвала в марте не отражает реальной ситуации в экономике, происходит слишком быстро и не принимает во внимание риск второй волны коронавируса во всем мире, отметил Жанбон.

Силуанов рассказал, как мир избежал краха экономики во время пандемии Силуанов также отметил беспрецедентный по масштабам пакет мер, которые приняла Россия по трем ключевым направлениям — поддержка населения, поддержка компаний и отраслей, укрепление системы здравоохранения.

Согласно опросу Bank of America, проведенному в июле, V-образное восстановление экономики прогнозируют только 14% управляющих активами. По мнению 44% опрошенных, ждать нужно U-образного восстановления. Еще часть допустила W-образный сценарий (быстрое восстановление, второе снижение и вновь рост).