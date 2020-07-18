Меры «Группы 20» позволили не допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран «двадцатки», которая прошла в субботу в формате видеоконференции.

«Предпринятые «двадцаткой» меры по поддержке экономики и населения как на национальном, так и на международном уровне оказались действенными и своевременными, что позволило не допустить реализации наиболее негативных сценариев развития мировой экономики», — сказал Силуанов.

Участники финансовой «двадцатки» отметили прогресс в реализации утвержденного в апреле плана действий по поддержке мировой экономики. «Руководители финансовых ведомств обсудили ситуацию в мировой экономике, возможные меры политики по стимулированию экономической активности в условиях новой коронавирусной инфекции. Министры и управляющие также отметили прогресс в реализации утвержденного в апреле этого года плана действий «Группы 20» по поддержке мировой экономики в условиях пандемии и обсудили результаты работы финансового трека», — говорится в сообщении.

План действий «Группы 20» включает меры по финансированию экстренных мероприятий в сфере здравоохранения, адресную поддержку уязвимых слоев населения и предприятий (включая малый и средний бизнес) и создание условий для восстановления экономик.

Силуанов также отметил беспрецедентный по масштабам пакет мер, которые приняла Россия по трем ключевым направлениям — поддержка населения, поддержка компаний и отраслей, укрепление системы здравоохранения.

«С учетом относительно высокой действенности антикризисных мер, предпринятых Россией, сокращение отечественной экономики будет не таким глубоким, а ее восстановление более динамичным, чем в других странах. Это позволяет уже сейчас думать о постепенном возвращении к обычной жизни — в том числе и в сфере бюджетной политики. Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих «бюджетных правил» с 2022 года», — говорится в сообщении.