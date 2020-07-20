Банк России установил официальные курсы валют на 21 июля.

Курс доллара вырос на 24,89 копейки, составив 71,9628 рубля (71,7139 рубля на 20 июля). Курс евро повысился на 70,81 копейки до 82,3902 рубля (с 81,6821 рубля на 20 июля).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 12:51 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,73 рубля (минус 14 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро стоил 82,19 рубля (плюс 1 копейка).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 71,72 до 72,15 рубля за доллар и от 81,89 до 82,6 рубля за евро.