Минфин России планирует довести собираемость налогов и сборов до уровня не менее 99% в 2024 году, следует из проекта плана деятельности министерства на 2020—2025 годы, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно плану, в ближайшие годы собираемость налогов и сборов будет плавно расти: в 2020 году она должна составить 98,72%, в 2021-м — 98,79%, в 2022-м — 98,86%, в 2023-м — 98,93%.

По словам заместителя директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрия Куликова, достижимость задачи, которую поставил Минфин, зависит от того, как оценивать собираемость — экономически либо бухгалтерски.

«Согласно агрегированной налоговой отчетности, собираемость по главным налогам варьируется, но в 2019 году суммарно была выше 100%. Счетно можно получить значение более 100%, например, если уплата произошла не в период начисления или ожидается частичный возврат, есть и другие варианты. Надо понимать, что во многом эти цифры, как и целевые 99%, условны», — прокомментировал РИА Новости эксперт.

При определенных обстоятельствах собираемость налогов может превышать 100%, согласен партнер департамента налогов и права компании «Делойт» в СНГ Антон Зыков. «Например, за 2018 год в Якутии собираемость налогов составила 104,06%. Это возможно, если налоговые инспекции собрали денег больше, чем было запланировано в бюджете. Поэтому добиться собираемости налогов на уровне не менее 99% можно не только за счет агрессивного администрирования и налоговых проверок, но и за счет более точного бюджетирования и планирования», — сказал он.

По словам Куликова из АКРА, бухгалтерский подход к собираемости, то есть отношение собранных налогов к начисленным, почти не позволяет оценить распространенность уклонения от налогов. «Это происходит, в частности, так как по потенциальным налогоплательщикам, которые смогли уклониться, вероятно, не произойдет не только платежа, но и начисления налога», — отметил он.

При этом внимание Федеральной налоговой службы России прежде всего будет приковано примерно к 300 крупнейшим налогоплательщикам из каждой отрасли, считает Зыков из «Делойт».

«Во-вторых, мы ожидаем повышенного внимания ФНС к налогоплательщикам, которые получают значительные бюджетные средства. Именно для анализа деятельности таких налогоплательщиков в апреле 2020 года была создана новая Межрегиональная инспекция по централизованной обработке данных № 4. Эта специализированная инспекция ФНС России осуществляет контроль за полнотой и своевременностью уплаты налогов по всей цепочке кооперации при использовании бюджетных средств в рамках реализации национальных проектов», — добавил эксперт.